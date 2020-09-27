Леброн Джеймс в десятый раз сыграет в финальной серии

«Лейкерс» обыграли «Денвер» в пятом матче финала Западной конференции (117:107, 4-1) и оформили выход в финальную серию лиги.

Для лидера команды Леброна Джеймса финальная серия этого года станет десятой в карьере и девятой за последние десять лет. Джеймс станет четвертым игроком в истории НБА, который минимум десять раз участвовал в финальной серии. Помимо него это удавалось только Биллу Расселлу (12 раз), Сэму Джонсу (11) и Кариму Абдул-Джаббару (10).

Ранее звездный форвард пять раз играл в финальной серии в составе «Кливленда» и четыре раза за «Майами». Джеймс завоевал три чемпионских титула (2012, 2013, 2016) и трижды признавался MVP финальной серии (2012, 2013, 2016).