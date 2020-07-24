Леброн Джеймс: «В Америке и в обществе для темнокожих не создано движений»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему поддерживает инициативу акции Black Lives Matter.

— Многие говорят о Black Lives Matter как о движении. Но это не движение. Если ты темнокожий, это не движение. Это стиль жизни. Мы говорим, что это движение? Окей, и что дальше? Как долго оно будет существовать? Нет, это стиль жизни. Когда ты просыпаешься, ты остаёшься чёрным. И так каждый день.

Мне не нравится слово «движение», поскольку, увы, в Америке и в обществе для нас не создано движений. Понимаю, что вы чувствуете. Но вы никогда не сможете понять, что значит быть темнокожим в Америке, — приводит слова Леброна Basket USA.



В нынешнем сезоне 35-летний Джеймс принял участие в 60 матчах, в среднем набирая 25 очков за игру.