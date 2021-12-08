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Леброн Джеймс в 50-й раз в карьере набрал 30 или более очков в матче с «Бостоном»

08:47
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (117:102).

36-летний американец в 50-й раз в карьере набрал 30 или более очков в игре против «Селтикс». Он является пятым игроком в истории НБА, которому покорилось это достижение.

В сезоне-2021/22 Леброн Джеймс набирает в среднем 25,6 очка, 6,8 передачи и 5,7 подбора за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора
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