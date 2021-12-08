Леброн Джеймс в 50-й раз в карьере набрал 30 или более очков в матче с «Бостоном»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (117:102).
36-летний американец в 50-й раз в карьере набрал 30 или более очков в игре против «Селтикс». Он является пятым игроком в истории НБА, которому покорилось это достижение.
Tonight was LeBron James' 50th career 30-point game vs the Celtics, including playoffs.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 8, 2021
He's the 5th player all-time with 50 30-point games against the Celtics. pic.twitter.com/7IBaZd6wrQ
В сезоне-2021/22 Леброн Джеймс набирает в среднем 25,6 очка, 6,8 передачи и 5,7 подбора за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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