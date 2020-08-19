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Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА

08:25
Леброн Джеймс. Фото НБА
Леброн Джеймс. Фото НБА
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил исторический рекорд в первом матче первого раунда плей-офф против «Портленда» (93:100).

35-летний американец набрал 23 очка, 16 ассистов и 17 подборов, став первым баскетболистом в истории НБА, кому удалось набрать более 20 очков, 15 ассистов и 15 подборов в одном матче плей-офф.

Следующий матч серии «Лейкерс» — «Портленд» состоится 21 августа.

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