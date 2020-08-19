Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил исторический рекорд в первом матче первого раунда плей-офф против «Портленда» (93:100).

35-летний американец набрал 23 очка, 16 ассистов и 17 подборов, став первым баскетболистом в истории НБА, кому удалось набрать более 20 очков, 15 ассистов и 15 подборов в одном матче плей-офф.

Следующий матч серии «Лейкерс» — «Портленд» состоится 21 августа.