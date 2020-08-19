Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА
08:25
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил исторический рекорд в первом матче первого раунда плей-офф против «Портленда» (93:100).
35-летний американец набрал 23 очка, 16 ассистов и 17 подборов, став первым баскетболистом в истории НБА, кому удалось набрать более 20 очков, 15 ассистов и 15 подборов в одном матче плей-офф.
Следующий матч серии «Лейкерс» — «Портленд» состоится 21 августа.
LeBron James is the first player in #NBAPlayoffs history to record 20+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST in a game. pic.twitter.com/r0oIf49b7Q— NBA.com/Stats (@nbastats) August 19, 2020
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