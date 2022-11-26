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Леброн Джеймс сыграет против «Сан-Антоино». Форвард пропустил 5 матчей из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио». Об этом клуб объявил на официальной странице в Twitter.

37-летний американец пропустил последние пять матчей «Лейкерс» из-за травмы.

«Лейкерс» занимают 14-е место в Западной конференции НБА с результатом 5-11.

Матч «Сан-Антонио» — «Лейкерс» состоится в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 04.00 по московскому времени.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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