Леброн Джеймс сыграет против «Сан-Антоино». Форвард пропустил 5 матчей из-за травмы

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио». Об этом клуб объявил на официальной странице в Twitter.

37-летний американец пропустил последние пять матчей «Лейкерс» из-за травмы.

«Лейкерс» занимают 14-е место в Западной конференции НБА с результатом 5-11.

Матч «Сан-Антонио» — «Лейкерс» состоится в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 04.00 по московскому времени.