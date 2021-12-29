Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось набрать 36000 очков за карьеру
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 36 000 очков в карьере.
36-летний американец стал третьим баскетболистом в истории лиги, которому покорилось это достижение.
Congratulations to LeBron James (@KingJames) of the @Lakers on becoming the third player in NBA history to eclipse 36,000 points scored ? pic.twitter.com/6OdM7Vk5dG— NBA (@NBA) December 29, 2021
Джеймс занимает третье место в списке лучших бомбардиров НБА. На первом месте Карим Абдул-Джаббар (38 387), на втором — Карл Малоун (36 928).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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