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Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось набрать 36000 очков за карьеру

10:00
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в 36 000 очков в карьере.

36-летний американец стал третьим баскетболистом в истории лиги, которому покорилось это достижение.

Джеймс занимает третье место в списке лучших бомбардиров НБА. На первом месте Карим Абдул-Джаббар (38 387), на втором — Карл Малоун (36 928).

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Иван Торопцев все материалы автора
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