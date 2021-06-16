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Леброн Джеймс стал рекордсменом по попаданиям в символическую сборную сезона в НБА

07:55
Леброн Джеймс. Фото Instagram
Леброн Джеймс. Фото Instagram
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс включен во вторую символическую сборную сезона в НБА. Как сообщает ESPN, он 17-й раз в своей карьере попал в команду по итогам сезона, больше всех в истории лиги.

Кроме того, Джеймс стал вторым игроком, попавшим в символическую сборную в 18-м сезоне или позже с момента дебюта. Ранее это удалось Тиму Дункану в сезоне-2014/15. Тогда он попал в третью команду пятерку.

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