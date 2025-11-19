Баскетбол
Сегодня, 07:44

Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, сыгравшим в 23 сезонах НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл первый матч в сезоне-2025/26 в НБА. Он вышел на паркет в матче регулярного чемпионата против «Юты».

Таким образом, 40-летний американец сыграл в 23-м сезоне НБА в карьере. Он является единственным игроком в истории, кому это удалось.

Леброн пропустил начало текущей регулярки из-за травмы. Без него команда одержала 10 побед в 14 матчах.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпион НБА, четырехкратным MVP и четырехкратным MVP финала.

