Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал чемпионом НБА в четвертый раз в своей карьере. До этого он дважды побеждал в составе «Майами» и один раз с «Кливлендом». Также во всех четырех случаях он становился самым ценным игроком финала.

В финальной серии команда Леброна победила «Майами» (4-2). В шестом матче «Лейкерс» одержали победу со счетом 106:93. 35-летний игрок сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.