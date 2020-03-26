Леброн Джеймс: «Сильно ждал возвращения в Кливленд. До следующего раза»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил сожаление в связи с тем, что сегодняшний матч против «Кливленда» не состоится. Джеймс защищал цвета «Кавальерс» с 2003 по 2010 и с 2014 по 2018 год и выиграл с ними чемпионат-2015/16. Сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Сильно ждал возвращения в Кливленд, хотел сегодня сыграть перед семьей, друзьями и фанатами, которым я посвятил 11 лет карьеры. Вы занимаете особое место в моем сердце. До следующего раза!» — написал Джеймс в Twitter.

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев.

В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.

Общее количество погибших составляет около 22,9 тысячи. Примерно 120,9 тысяч человек вылечились.

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