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Леброн и Бронни Джеймс впервые попозировали в форме «Лейкерс»

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс с сыном Бронни.
Фото AFP
Леброн Джеймс с сыном Бронни.
Фото AFP
Леброн Джеймс с сыном Бронни.
Фото AFP
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с сыном Бронни впервые попозировали в форме «озерных». В сезоне-2024/25 они будут выступать в одной команде.

30 сентября «Лейкерс» провели медиа-день.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 40 лет, проведет свой 22-й сезон в НБА. В 1492 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 27,1 очка, 7,5 подбора и 7,4 результативной передачи.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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