Леброн Джеймс пятый год подряд остается самым высокооплачиваемым игроком НБА

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс остается пятый год подряд игроком НБА с самыми большими доходами. Как сообщает Forbes, доходы Джеймса оцениваются в 88,7 миллиона долларов в год. Причем только 35,7 миллиона поступает в виде зарплаты. Остальная сумма – дополнительные доходы, включая рекламу и спонсорство.

Второе место занимает лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри с годовым доходом в 79,5 миллиона долларов. Замыкает тройку его одноклубник Кевин Дюрант – 65 миллионов. Далее расположились Рассел Уэстбрук из "Оклахомы" (53,7 миллиона) и Джеймс Харден (47,4 миллиона).