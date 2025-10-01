Баскетбол
Сегодня, 12:46

Леброн Джеймс пропустил первую тренировку «Лейкерс» из-за проблемы с ягодичными мышцами

Павел Лопатко

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил первую тренировку в тренировочном лагере 30 сентября из-за небольшой травмы.

Главный тренер Джей Джей Редик уточнил, что у 40-летнего американца проблема с ягодичными мышцами.

Сезон-2025/26 станет для Джеймса 23-м в НБА. Он играет за «Лейкерс» с 2018 года.

В сезоне-2024/25 в 70 матчах регулярного чемпионата НБА Джеймс набирал в среднем 24,4 очка, выполняя 7,8 передачи и 8,2 передачи. В плей-офф в 5 матчах у него было 25,4 очка, 9 подборов и 5,6 передачи.

