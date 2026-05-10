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10 мая, 08:24

Леброн Джеймс — после третьего поражения «Лейкерс» от «Оклахомы» в серии: «Они чертовски хороши»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвел итоги третьего матча серии против «Оклахомы» (108:131) во втором раунде плей-офф НБА.

«Я не злюсь и не разочарован. Очевидно, мы разочарованы тем простым фактом, что проигрываем 0-3. Но у нас все еще есть шансы, и это все, о чем можно просить», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

Также Джеймса спросили, можно ли сравнить «Оклахому» с лучшими командами в истории НБА — «Голден Стэйт» сезона-2017/18 и «Чикаго» 90-х:

«Они чертовски хороши от и до. Они не сбавляют обороты», — добавил Леброн.

«Оклахома» одержала третью победу подряд (3-0 в серии) и находится в одном шаге от выхода в финал плей-офф Западной конференции НБА.

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БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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