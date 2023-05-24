Джеймс — о завершении карьеры Энтони: «Знал еще неделю назад»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение одноклубника Кармело Энтони завершить профессиональную карьеру.

«Знал, что объявление будет сделано, потому что сам снимал соответствующее видео неделю назад. Хотя люди опять, наверное, подумают, что это ложь. Я просто не знал, когда конкретно будет сделано объявление, и вот это произошло», — цитирует Sportskeeda Джеймса.

38-летний американец в НБА поиграл за «Лейкерс, «Портленд», «Хьюстон», «Оклахому», «Нью-Йорк» и «Денвер».