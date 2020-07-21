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Леброн Джеймс прокомментировал продажу своей карточки за рекордную в истории спорта сумму

18:40
Леброн Джеймс. Фото AFP
Леброн Джеймс. Фото AFP

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на продажу коллекционной карточки со своим изображением в дебютном матче в НБА в составе «Кливленд Кавальерс» за 1,8 миллионов долларов. Эта сумма стала рекордной в истории спорта.

— Догадайтесь, у кого еще есть пара таких карточек, — прокомментировал Джеймс пост Sportcencer в Instagram.

Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста и трёхкратного MVP MLB в составе «Лос-Анджелес Энджелс» Майка Траута — 922,5 тысяч долларов.

35-летний Леброн является 3-кратным чемпионом НБА.

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