Леброн Джеймс продлит контракт с «Лейкерс» на два года

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс продлит контракт с клубом, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа. Он ссылается на слова агента игрока Рича Пола.

Указано, что соглашение будет рассчитано на два года. За это время баскетболист заработает 85 миллионов долларов. Нынешний контракт Джеймса истекает летом 2021 года. 35-летний Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года.

В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА вместе с командой. Его средние показатели за матч в прошедшей кампании составили 25,3 очка, 10,2 передачи и 7,8 подбора в регулярном чемпионате и 27,6 очка, 10,8 подбора, 8,8 передачи в плей-офф.