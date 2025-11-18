Леброн Джеймс — о травме: «Мне скоро 41 год. Был счастлив сидеть на диване»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своих эмоциях во время восстановления после травмы.

40-летний американец пропустил старт сезона из-за проблем с седалищным нервом.

«Я скучал по этим парням. Просто по тому, как они выходят на площадку и играют. Мне нравится сам процесс. Я не скучаю по перелетам. Мне скоро 41 год. Я был счастлив сидеть дома на диване после тренировки», — приводит слова Джеймса журналист Дейв Макменамин.