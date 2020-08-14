Леброн Джеймс повторил рекорд Абдул-Джаббара по результативности

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (122:136) Леброн набрал 17 очков, пробив отметку в 1500 очков в сезоне-2019/20. Джеймс набирает 1500 или больше очков на протяжении всех 17 сезонов своей профессиональной карьеры, ранее такое достижение покорялось только Абдул-Джаббару.

Ни один другой игрок в истории НБА не смог набирать 1500 или больше очков более 13 сезонов подряд. Из ныне действующих баскетболистов никто, кроме Леброна, не набирал такое количество очков на протяжении 8 сезонов кряду.