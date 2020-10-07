Леброн Джеймс поставил антирекорд века в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился неудачным статистическим достижением в четвертом матче финала плей-офф НБА против «Майами» (102:96, счет в серии — 3-1).

На счету 35-летнего американца 13 потерь в последней встрече против «Хит» и половине предыдущей. Единственным баскетболистом в истории лиги, который набирал больше потерь за два матча в финальной серии — легендарный разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон (17 потерь в 3 и 4 играх в 1983 году и 15 потерь в 5 и 6 встречах в 1980 году).

В четвертом матче финала против «Майами» Леброн набрал 28 очков, 12 подборов и 8 ассистов. Следующая встреча серии состоится в субботу, 10 октября, начало — в 4.00 (мск).