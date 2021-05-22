Леброн Джеймс посетил вечеринку и нарушил протоколы по COVID-19
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил протоколы НБА по COVID-19, сообщает ESPN.
В понедельник Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы, получившей название Lobos 1707. Баскетболист присутствовал лично на мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт».
Леброн и приглашенные гости, в числе которых были рэпер Дрейк и актер Майк Б. Джордан, дегустировали текилу на открытом воздухе и принимали участие в фотосессии. Гости должны были предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус, чтобы присутствовать на вечеринке.
23 мая «Лейкерс» проведут первый матч плей-офф в гостях против «Финикса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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