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Леброн Джеймс посетил вечеринку и нарушил протоколы по COVID-19

15:57
Леброн Джеймс. Фото AFP
Леброн Джеймс. Фото AFP
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил протоколы НБА по COVID-19, сообщает ESPN.

В понедельник Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы, получившей название Lobos 1707. Баскетболист присутствовал лично на мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт».

Леброн и приглашенные гости, в числе которых были рэпер Дрейк и актер Майк Б. Джордан, дегустировали текилу на открытом воздухе и принимали участие в фотосессии. Гости должны были предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус, чтобы присутствовать на вечеринке.

23 мая «Лейкерс» проведут первый матч плей-офф в гостях против «Финикса».

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