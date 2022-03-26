Леброн Джеймс получил «Золотую малину» за худшую актерскую работу
Стали известны обладатели этого года антинаграды в сфере кино «Золотая малина».
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил «приз» за худшую актерскую работу.
Фильм «Космический джем: Новое поколение» с суперзвездой НБА претендовал на главную антинаграду мирового кино сразу в четырех номинациях.
В итоге «Космическому джему» и Леброну достались две «Золотые малины». Помимо актерской работы он стал лауреатом в номинации «худшая экранная пара», в которой упоминался с «любым анимационным персонажем Warner».
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