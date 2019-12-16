Леброн Джеймс поднялся на 18-е место в рейтинге игроков НБА по числу точных трехочковых
11:23
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поднялся на 18-е место в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков за карьеру. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» (101:96) Джеймс забросил четыре трехочковых. Тем самым общее число попаданий у Джеймса достигло 1788, что позволило ему обойти Рэшарда Льюиса.
Впереди Джеймса в рейтинге находятся Джей Джей Редик (1790 попаданий) и Клэй Томпсон (1798).
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 18th on the all-time 3PM list! #LakeShow pic.twitter.com/CFxASxsFME— NBA (@NBA) December 16, 2019
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