Леброн Джеймс поднялся на 18-е место в рейтинге игроков НБА по числу точных трехочковых

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поднялся на 18-е место в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков за карьеру. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» (101:96) Джеймс забросил четыре трехочковых. Тем самым общее число попаданий у Джеймса достигло 1788, что позволило ему обойти Рэшарда Льюиса.

Впереди Джеймса в рейтинге находятся Джей Джей Редик (1790 попаданий) и Клэй Томпсон (1798).