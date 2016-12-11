Леброн Джеймс - первый форвард в НБА, сделавший 7 тысяч передач

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс стал первым нападающим в НБА, достигнувшим отметки в 7 тысяч передач, сообщает ESPN. 31-летний американец в сегодняшней встрече с "Шарлотт" набрал 44 очка, сделал 9 подборов и 10 передач. Таким образом, теперь на счету Джеймса за всю карьеру более 27 тысяч очков, 7 тысяч подборов и 7 тысяч передач.
LeBron James ist nach dem Spiel Cavs vs. Hornets der 1. NBA-Spieler, der 27000 Punkte, 7000 Assists und 7000 Rebounds erzielt hat.#ssnhd pic.twitter.com/UcW6xhoJ0t– Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 11 декабря 2016 г.
Читатель.
Arthas, согласен, сложно будет. Скорее, пока 37 000 + 9000 + 9000
18:06 11 декабря
Arthas
Xenosag Стата конечно красивая, но 40000/10000/10000 будет ещё симпатичнее. На счет очков не спорю. Это возможно. Предположим он поиграет еще 7 лет. за 7 лет сделать 3000 подборов и передач будет трудно. Если без травм обойдется, но ему в среднем придется по 7-8 подборов и передач делать за игру. Получится ли?
17:00 11 декабря
Xenosag
Стата конечно красивая, но 40000/10000/10000 будет ещё симпатичнее.
15:12 11 декабря