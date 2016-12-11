10:05 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс - первый форвард в НБА, сделавший 7 тысяч передач

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс стал первым нападающим в НБА, достигнувшим отметки в 7 тысяч передач, сообщает ESPN. 31-летний американец в сегодняшней встрече с "Шарлотт" набрал 44 очка, сделал 9 подборов и 10 передач. Таким образом, теперь на счету Джеймса за всю карьеру более 27 тысяч очков, 7 тысяч подборов и 7 тысяч передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Читатель.

Arthas, согласен, сложно будет. Скорее, пока 37 000 + 9000 + 9000

18:06 11 декабря

Arthas

Xenosag Стата конечно красивая, но 40000/10000/10000 будет ещё симпатичнее. На счет очков не спорю. Это возможно. Предположим он поиграет еще 7 лет. за 7 лет сделать 3000 подборов и передач будет трудно. Если без травм обойдется, но ему в среднем придется по 7-8 подборов и передач делать за игру. Получится ли?

17:00 11 декабря

Xenosag

Стата конечно красивая, но 40000/10000/10000 будет ещё симпатичнее.

15:12 11 декабря

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Материалы других СМИ