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Леброн Джеймс отреагировал на смерть Джорджа Флойда из-за жестокого обращения полиции

09:24
Леброн Джеймс. Фото AFP
Леброн Джеймс. Фото AFP
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал у себя в Instagram на очередной случай жестокого обращения полиции США с афроамериканцами.

Во вторник четверо офицеров полиции Миннеаполиса были уволены с работы после того, как в интернете были обнародованы записи, подтверждающие их причастность к афроамериканцу Джорджу Флойду.

— Теперь вы понимаете? Или все еще неясно, — написал Джеймс, опубликовав фотографию, на одной стороне которой изображен полицейский, прижимающий шею Флойда коленом к асфальту, а на другой — экс-квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник, вставший на одно колено. Каперник сделал это в 2016 году во время исполнения гимна США перед одним из матчей НФЛ. Таким образом футболист выразил свой протест против расового неравенства в стране.

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