Леброн Джеймс отправил грузовик с тако спасателям, которые борются с пожарами в Лос-Анджелесе

Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс в знак благодарности спасателям, которые борются с пожарами в Лос-Анджелесе, отправил грузовик с тако. Ранее форварду пришлось эвакуироваться из своего дома из-за сильного пожара в Калифорнии. Ему принадлежит знаменитая фраза «Тако-вторник».

LeBron James, who was evacuated because of the Getty fire talked this morning about his admiration for the first responders fighting fires. Today, he sent a taco truck to their base camp to show his appreciation. pic.twitter.com/EJuWBAgM5p