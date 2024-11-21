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Сегодня, 07:52

Леброн Джеймс отказался от социальных сетей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что не будет вести аккаунты в социальных сетях, где у него суммарно 212 миллионов подписчиков.

«Сегодня в мире так много ненависти и негатива, что я не понимаю, почему многие национальные спортивные СМИ до сих пор считают, что лучший способ освещать спорт — это (делать это) с негативной точки зрения. Лично я считаю все это пустой тратой времени», — написал Рич Клейман, агент Леброна, на своей странице в соцсети X.

«АМИНЬ! И при этом я приветствую вас всех! Я на данный момент покидаю социальные сети. Все берегите себя», — добавил Леброн.

39-летний американец подвергся критике в интернете после победы «Лейкерс» над «Ютой» (124:118) во вторник.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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