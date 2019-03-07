Леброн Джеймс: "Обойти кумира по очкам – это что-то нереальное"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс поделился эмоциями после того, как обошел Майкла Джордана в списке самых результативных игроков в истории НБА.

– Я был ребенком из Огайо, который нуждался в позитивном влиянии и вдохновении. Джордан был для меня этим парнем, – цитирует Джеймса ESPN. – Я хотел быть как Майкл, хотел бросать с отклонением как Майкл, хотел высовывать язык как Майкл, носить собственные кроссовки как Майкл. Хотел, чтобы в какой-то момент дети смотрели на меня, как на Майкла. И случившееся – это что-то нереальное. Даже больше, чем просто нереальное.

Леброна Джеймс набрал 32311 очков за карьеру и вышел на 4-е место за всю историю НБА, на счету Джордана – 32292 очка.