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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры

08:40
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде оказался сильнее «Далласа» — 129:114. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.

Это позволило Джеймсу выйти на четвертое место в истории лиги по количеству очков с игры. Он опередил Майкла Джордана, у которого было 12192 очка.

Лидирует по этому показателю легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (15387).

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