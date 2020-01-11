Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде оказался сильнее «Далласа» — 129:114. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.

Это позволило Джеймсу выйти на четвертое место в истории лиги по количеству очков с игры. Он опередил Майкла Джордана, у которого было 12192 очка.

? LeBron spins and scores to move up to 4th on the all-time field goals made list! ?



?: ESPN pic.twitter.com/7cj5KVTSVl — NBA (@NBA) January 11, 2020

Лидирует по этому показателю легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (15387).