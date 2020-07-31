Леброн Джеймс обошел Коби Брайанта по победам в регулярке
19:02
«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в первом матче НБА после перерыва, вызванного пандемией коронавируса — 103:101. Форвард победителей Леброн Джеймс одержал 837-ю победу в регулярном чемпионате НБА.
По этому показателю Леброн обошел бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, а также Клиффорда Робинсона (по 836 побед).
Следующий ориентир для Леброна — Дерек Фишер (853 победы).
Абсолютный лидер НБА по победам в регулярке — Карим Абдул-Джаббар, выигравший 1074 встречи.
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