Леброн Джеймс обошел Коби Брайанта по победам в регулярке

«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в первом матче НБА после перерыва, вызванного пандемией коронавируса — 103:101. Форвард победителей Леброн Джеймс одержал 837-ю победу в регулярном чемпионате НБА.

По этому показателю Леброн обошел бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, а также Клиффорда Робинсона (по 836 побед).

Следующий ориентир для Леброна — Дерек Фишер (853 победы).

Абсолютный лидер НБА по победам в регулярке — Карим Абдул-Джаббар, выигравший 1074 встречи.