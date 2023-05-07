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Сегодня, 07:02

Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и поднялся на 5-е место по подборам в истории плей-офф НБА

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал 8 подборов в третьем матче полуфинала Западной конференции плей-офф НБА против «Голден Стэйт» (127:97).

Таким образом, лидер «Лос-Анджелеса» достиг отметки в 2482 подбора в плей-офф и поднялся на 5-е место по этому показателю в истории. Джеймс обошел центрового Карима Абдул-Джаббара (2481).

Выше располагаются лишь Шакил О`Нил (2508), Тим Данкан (2859), Уилт Чемберлен (3913) и Бил Расселл (4104).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Карим Абдул-Джаббар
Леброн Джеймс
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