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Леброн Джеймс — о выборах в США: «Никто не думал, что наша избирательная система является расистской?»

09:49
Леброн Джеймс. Фото AFP
Леброн Джеймс. Фото AFP
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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на сообщение журналистки Лоры Бэррон-Лопес о проблемах на избирательных участках штата Джорджия.

Бэррон-Лопес рассказала о том, что один из лидеров движения Black Lives Matter («Жизни черных важны» — прим. «СЭ») ЛаТоша Браун провела около 3 часов на избирательном участке, а ее племянник — 6 часов. При этом Браун сообщила, что позже отправилась в Атланту, где преимущественно голосует белое население, и не зафиксировала там никаких ограничений.

— Все спрашивают: «Как можно исправить ситуацию»? Что, надо «пойти и проголосовать»? А как насчет того, что наша система уже является расистской по структуре? — написал у себя в Twitter Джеймс.

Ранее из-за смерти афроамериканца Джоржда Флойда в результате действий полицейского в США начались массовые протесты против расовой дискриминации.

25 мая полицейские задержали Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний мужчина скончался, что вызвало акции протеста в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста.

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