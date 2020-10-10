Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Майами» (108:111) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

— Мы просто должны стать лучше и завершить серию в шестом матче, — сказал на пресс-конференции Джеймс. — В этом прелесть игры — возможность соревноваться на самом высоком уровне. Матч шел рывками, было несколько сомнительных свистков, после которых Джимми Батлер бросал штрафные. Мы не должны больше этого допускать. Джимми был просто идеален в этой серии, исполняя штрафные. Нам просто нужно было сделать один шаг, у нас был отличный момент выиграть и матч, и серию, но Дэнни Грин промахнулся, а потом мы потеряли мяч.

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).