Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о ситуации с коронавирусом. Ранее из-за распространения болезни приостановлен регулярный чемпионат НБА.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! ... Damn it's been a rough 3 months. God bless and stay safe?? — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

— Блин, мы отменяем спортивные соревнования, занятия в школах, работу в офисе и так далее. 2020-й год — вот что действительно нужно отменить! Господи, прошло всего лишь три с небольшим месяца. Благослови вас бог. Берегите себя, — написал американец в Twitter.

В начале 2020 года погиб бывший игрок «Лейкерс», легенда клуба и друг Джеймса Коби Брайант.