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Леброн Джеймс о коронавирусе: «2020-й год — вот что действительно нужно отменить»

09:59
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о ситуации с коронавирусом. Ранее из-за распространения болезни приостановлен регулярный чемпионат НБА.

— Блин, мы отменяем спортивные соревнования, занятия в школах, работу в офисе и так далее. 2020-й год — вот что действительно нужно отменить! Господи, прошло всего лишь три с небольшим месяца. Благослови вас бог. Берегите себя, — написал американец в Twitter.

В начале 2020 года погиб бывший игрок «Лейкерс», легенда клуба и друг Джеймса Коби Брайант.

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