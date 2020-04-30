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Леброн Джеймс: «Никто не говорил об отмене сезона, мы все хотим его доиграть»

21:27
Леброн Джеймс. Фото ESPN
Леброн Джеймс. Фото ESPN

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что в НБА не обсуждают вариант досрочного завершения сезона. Розыгрыш регулярного чемпионата был прерван из-за пандемии коронавируса, команды успели провести по 63-67 игр.

«Видел репортажи, что руководители и агенты хотят отменить сезон. Это абсолютная неправда. Никто из тех, кого я знаю, не говорил ничего подобного. Как только ситуация будет безопасной, мы бы хотели доиграть сезон. Я готов, команда готова. Никто не должен ничего отменять», — написал Леброн в Twitter.

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