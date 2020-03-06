Леброн Джеймс: «Никогда не волновала гонка за звание самого ценного игрока сезона. Хочу быть лучшим в истории»

Четырежды самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением об этой награде и о том, что его вместе с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо считают претендентом на награду в сезоне-2019/20.

— Меня никогда не мотивировала борьба за награду самому ценному игроку регулярного чемпионата, — цитирует ESPN Джеймса. — У меня была мотивация быть лучшим среди всех, кто когда-либо в истории выходил на площадку, лучшим в истории, это и помогло мне выиграть несколько наград лучшему игроку регулярного сезона. Тем не менее, я никогда не входил в сезон с мыслью о том, что хочу завоевать эту награду. Я всегда хотел стать самым ценным игроком своей команды, лучшим баскетболистом мира. То, как я отношусь к своей игре каждый день и то, как я забочусь о своем теле, и привело к тому, что у меня 4 награды MVP.