Леброн Джеймс не смог запатентовать фразу «Тако-вторник»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог запатентовать ставшей знаменитой фразу «Тако-вторник», сообщает в своем Twitter юрист Джош Гербен. Ведомство по патентам и товарным знакам США отклонило просьбу баскетболиста. Эта фраза не может быть защищена, так как является распространенной.

Джеймс подавал заявку на патент с целью активного распространения в социальных сетях и создания телевизионного шоу.