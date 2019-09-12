Леброн Джеймс не смог запатентовать фразу «Тако-вторник»
11:47
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог запатентовать ставшей знаменитой фразу «Тако-вторник», сообщает в своем Twitter юрист Джош Гербен. Ведомство по патентам и товарным знакам США отклонило просьбу баскетболиста. Эта фраза не может быть защищена, так как является распространенной.
Джеймс подавал заявку на патент с целью активного распространения в социальных сетях и создания телевизионного шоу.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...