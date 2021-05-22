Леброн Джеймс не будет отстранен от матчей за нарушение ковид-протокола

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, посетивший вечеринку и нарушивший тем самым протоколы НБА по COVID-19, не будет отстранен от матчей плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Исходя из характера мероприятия, лига сочла, что нарушение Леброна не несет в себе угрозы распространения коронавируса.

17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Баскетболист присутствовал лично на мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт».