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Леброн Джеймс не будет отстранен от матчей за нарушение ковид-протокола

17:51
Леброн Джеймс. Фото Reuters
Леброн Джеймс. Фото Reuters
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, посетивший вечеринку и нарушивший тем самым протоколы НБА по COVID-19, не будет отстранен от матчей плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Исходя из характера мероприятия, лига сочла, что нарушение Леброна не несет в себе угрозы распространения коронавируса.

17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Баскетболист присутствовал лично на мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное