Леброн Джеймс не будет отстранен от матчей за нарушение ковид-протокола
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, посетивший вечеринку и нарушивший тем самым протоколы НБА по COVID-19, не будет отстранен от матчей плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Исходя из характера мероприятия, лига сочла, что нарушение Леброна не несет в себе угрозы распространения коронавируса.
17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Баскетболист присутствовал лично на мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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