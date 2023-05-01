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1 мая, 23:28

Леброн Джеймс назвал самые важные качества для баскетболиста

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о самых важных качествах для баскетболиста.

«Мне плевать на атлетизм, на то, как здорово ты бросаешь мяч, прыгаешь, как быстро ты бегаешь, — приводит ESPN слова Джеймса. — Мне нравятся парни с высоким баскетбольным IQ. Очевидно, чтобы выиграть чемпионат, нужно иметь все это. У вас должны быть парни, которые могут делать необычные вещи. Но мне всегда нравились ребята, которые просто знают, как играть в баскетбол».

«Лейкерс» победили «Мемфис» со счетом 4-2 в серии и вышли во второй раунд плей-офф НБА, где их соперником станет «Голден Стэйт».

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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