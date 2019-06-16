Леброн Джеймс намекнул на переход Энтони Дэвиса в "Лейкерс"

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс намекнул на скорый переход центрового "Нью-Орелан" Энтони Дэвиса.

– Энтони Дэвис уже в пути. Сделаем это, брат. Это толькло начало, – написал Джеймс в Инстаграме.

Ранее сообшалось, что в обмен на Дэвиса "Пеликанс" получат Лонзо Болла, Брэндона Ингрэмаи Джоша Харта, а также три драфт-пика в первом раунде, включая право выбора игрока под общим четвертым номером.

26-летний Энтони Дэвис в прошедшем сезоне провел 56 матчей за "Нью-Орлеан" в регулярном чемпионате НБА. Его средние показатели за матч – 25,9 очка, 12,0 подбора и 3,9 передачи.