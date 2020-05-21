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Леброн Джеймс начал закрытые тренировки с несколькими одноклубниками

20:33
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форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки с несколькими партнерами по команде, утверждает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Во время подобных занятий соблюдаются все предписания лиги по безопасному проведению занятий. Игроки, принимающие участие в тренировках, протестированы на наличие коронавируса.

НБА разрешила с 8 мая открывать тренировочные комплексы команд в штатах, где был ослаблен режим самоизоляции. 16 мая «Лейкерс» открыли тренировочную базу.

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