Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться на площадку через 3 недели, сообщает ESPN.

По информации источника, Джеймс близок к восстановлению от растяжения связок правого голеностопного сустава. Сообщается, что тяжелый форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который восстанавливается от травмы правой ноги, может вернуться через 2 недели.

В сезоне-2020/21 36-летний Джеймс набирает в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи за матч. У 28-летнего Дэвиса в среднем 22,5 очка, 8,4 подбора и 3,0 передачи за игру.