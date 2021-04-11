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Леброн Джеймс может вернуться на площадку через 3 недели

08:16
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Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться на площадку через 3 недели, сообщает ESPN.

По информации источника, Джеймс близок к восстановлению от растяжения связок правого голеностопного сустава. Сообщается, что тяжелый форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который восстанавливается от травмы правой ноги, может вернуться через 2 недели.

В сезоне-2020/21 36-летний Джеймс набирает в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи за матч. У 28-летнего Дэвиса в среднем 22,5 очка, 8,4 подбора и 3,0 передачи за игру.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31232943/los-angeles-lakers-anthony-davis-return-10-14-days-lebron-james-close-behind

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