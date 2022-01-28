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Сегодня, 09:14

Леброн Джеймс может пропустить матч с «Шарлотт» из-за проблем с коленом

Иван Торопцев
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» может пропустить матч регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт», сообщает ESPN.

37-летний американец испытывает проблемы с коленом, его участие в игре с «Хорнетс» под вопросом. Сегодня, 28 января, Джеймс пропустил встречу с «Филадельфией» (87:105) из-за болевых ощущений в колене.

В сезоне-2021/22 Леброн Джеймс провел 36 матчей, набирая в среднем 29,1 очка, 7,7 подбора и 6,3 передачи за игру. «Лейкерс» занимают 9-е место в таблице Западной конференции с 24 победами и 25 поражениями.

Матч «Шарлотт» — «Лейкерс» состоится завтра, 29 января. Начало встречи — в 03.30 (мск).

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33160576/lebron-james-los-angeles-lakers-game-vs-philadelphia-76ers
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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