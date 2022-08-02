Леброн Джеймс может подписать новый контракт с «Лейкерс» на 97 миллионов долларов

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может воспользоваться возможностью продлить контракт с командой с 4 августа.

Как сообщает Sporting News, 37-летний спортсмен может подписать новый двухлетний контракт на общую сумму 97 миллионов долларов. Также форвард при желании может воспользоваться другой опцией и подписать соглашение только на год на сумму 47 миллионов долларов.

В конце сезона-2022/23 истекает действующий контракт Джеймса с «Лейкерс», который он подписал в 2020 году.

Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.