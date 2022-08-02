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Сегодня, 12:58

Леброн Джеймс может подписать новый контракт с «Лейкерс» на 97 миллионов долларов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может воспользоваться возможностью продлить контракт с командой с 4 августа.

Как сообщает Sporting News, 37-летний спортсмен может подписать новый двухлетний контракт на общую сумму 97 миллионов долларов. Также форвард при желании может воспользоваться другой опцией и подписать соглашение только на год на сумму 47 миллионов долларов.

В конце сезона-2022/23 истекает действующий контракт Джеймса с «Лейкерс», который он подписал в 2020 году.

Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.

Источник: https://www.sportingnews.com/us/nba/news/lebron-james-contract-extension-lakers-date/j7ybqqecqoy6pyw4sf95jr7k
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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