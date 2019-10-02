Леброн Джеймс: «Мне нравится наша команда»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением об обновленном составе команды. Он изменился более чем на половину по сравнению с прошлым сезоном.

— Мне нравится наша команда, — цитирует Леброна официальный сайт лиги. — Дуайт и Джавейл были очень хороши во время тренировок. Эти парни вместе с Эвери Брэдли выделяются в защите. Видно, что каждый с пользой провел лето. Они приехали в лагерь в наилучшей форме. Никто не играл в баскетбол, но все выглядят хорошо.

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