Леброн Джеймс: "Между "Лейкерс" и "Нью-Йорком" нет большой разницы"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" (123:124).

В концовке матча Джеймс имел шанс принести победу команде из Лос-Анджелеса, но его бросок заблокировал форвард "Никс" Марио Хезонья.

– Мне не нравится то, что мы проиграли концовку, – цитирует Леброна ESPN. – Как человеку, всегда стремящемуся побеждать, мне не нравится, что я недостаточно хорошо действовал на решающем отрезке. Я даже не смог исполнить бросок в последней атаке. Конечно, все это мне не нравится.

Но есть ли разница между результами "Лейкерс" и "Нью-Йорка"? Обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф. Так что нет никакой разницы. Да, у нас на пару побед больше, но и мы, и они уже сосредоточены на следующем сезоне.