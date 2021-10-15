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Леброн Джеймс: «Лейкерс» понадобится время, чтобы выйти на свой уровень»

14:07
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о выступлении команды на старте сезона.

«Понадобится время, чтобы «Лейкерс» заиграли так, как способны. Неизбежны ситуации, когда у команды не все будет получатся. Я как лидер не могу расстраиваться. Если не буду впадать в отчаяние и сохраню правильный настрой, это передастся всем остальным», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» потерпели шесть поражений в шести предсезонных матчах.

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