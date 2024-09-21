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Джеймс о первой тренировке с сыном: «Иногда просто останавливался и наблюдал за ним»

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о первых тренировках с сыном Бронни Джеймсом.

«На этой неделе мы впервые потренировались на площадке как профессионалы, тренируясь, соревнуясь друг с другом и готовясь к сезону. Я часто терял концентрацию, хотя со мной такого не бывает. Но иногда я просто останавливался и наблюдал за ним, смотрел, как он готовится и стремится к цели. Этот год будет невероятным для меня, и я надеюсь, что и для него тоже», — сказал Джеймс в интервью журналисту Майку Голику.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 40 лет, проведет свой 22-й сезон в НБА. В 1492 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 27,1 очка, 7,5 подбора и 7,4 результативной передачи.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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