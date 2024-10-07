Леброн Джеймс о матче с сыном: «Одна из лучших вещей, о которой может мечтать отец»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выход на площадку вместе с сыном Бронни Джеймсом в предсезонном матче НБА против «Финикса» (114:118).

«Это так много значит для меня как для отца. В моей жизни этого не было. Но сам я могу быть в жизни своих детей, оказывать влияние на сына. Переживать с ним какие-то моменты. И, наконец, вместе работать. На мой взгляд, это одна из лучших вещей, о которых может мечтать отец», — цитирует Леброн ESPN.

39-летний Джеймс, который является лучшим бомбардиром в истории НБА, впервые в карьере принял участие в матче вместе со своим сыном Бронни. Джеймс-младший, выбранный «Лейкерс» под 55-м номером драфта НБА-2024, провел на площадке 13 минут 25 секунд, сделал 2 подбора и не набрал ни одного очка.