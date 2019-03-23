Леброн Джеймс: "Как я уже говорил, плей-офф никогда не гарантирован. Нужно выходить на паркет и работать"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклин" (111:106). "Лос-Анджелес" находится на 11-й позиции на Западе. После игры команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

– Текущий сезон оказался тяжелым, – приводит Los Angeles Times слова Джеймса. – Это не то, на что мы подписывались. В течение всего года происходили разные вещи – травмы, дисквалификации и тому подобное. Мы просто не могли показывать хороший баскетбол в течение 48 минут. Нельзя фокусироваться на этом. Необходимо продолжать идти вперёд и становиться лучше. Как я уже говорил, плей-офф никогда не гарантирован. Нужно выходить на паркет и работать.

"Лейкерс" уступил "Бруклину" и лишился шансов выйти в плей-офф

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